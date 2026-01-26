SAMEEP Y EL MUNICIPIO RESTABLECIERON DOS PLANTAS CLAVES DE AGUA EN SANTA SYLVINA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

”No solo estamos refuncionalizando dos plantas de ósmosis inversa, sino que estamos llevando adelante trabajos que impactan directamente en una mejor calidad de vida para los habitantes”, remarcó el vocal de Sameep, Guillermo Pereyra Iglesias.

La empresa Sameep, en articulación con la Municipalidad de Santa Sylvina, refuncionalizaron dos plantas de ósmosis inversa con el objetivo de mejorar el caudal y la calidad del servicio de agua potable, beneficiando al Hospital Dr. Moreno Setuvi y a usuarios del barrio Néstor Kirchner. “La inversión conjunta de Sameep y el Municipio de Santa Sylvina posibilitó la instalación de los equipos necesarios para restablecer el servicio de ambas plantas de ósmosis inversa”, agregó el vocal de Sameep, Guillermo Pereyra Iglesias.

Estas tareas forman parte del compromiso asumido por Sameep de ejecutar los arreglos necesarios para garantizar un óptimo servicio de agua potable en toda la provincia, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los vecinos. Una vez normalizado el servicio, se sigue con un monitoreo continuo del funcionamiento de los sistemas.

Los trabajos fueron ejecutados por la Unidad de Ejecución de Ósmosis Inversa de Sameep, un equipo especializado que brinda respuestas en distintas localidades de la provincia y que, además, capacita al personal local para asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones.

Acompañaron las tareas el vocal de Sameep, ing. Guillermo Pereyra Iglesias, y el coordinador de Zona III, Omar Albornoz; por parte del Municipio, el intendente Dr. Diego Calderón y el secretario de Gobierno, Prof. Gustavo Barberi; y la directora del hospital, psicóloga Giselle de la Rosa.

La importancia del trabajo conjunto

Pereyra Iglesias destacó que “gracias al trabajo mancomunado con el Municipio de Santa Sylvina se adquirieron los elementos necesarios para poner nuevamente en funcionamiento las plantas y, mediante el trabajo de nuestros agentes, se dejó en condiciones el servicio del hospital, y del barrio Néstor Kirchner, donde se colocó un nuevo equipo de bombeo de alta presión”.

Por su parte, el intendente Diego Calderón señaló que “este tipo de acciones reafirman el compromiso con los ciudadanos y garantizan el correcto funcionamiento de servicios fundamentales como el agua potable. Además, remarcan la importancia del trabajo articulado cuando el objetivo es brindar respuestas concretas a la comunidad”.