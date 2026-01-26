LA CALCULADORA MILITANTE DE PÉREZ PONS: ¿ERROR DE SISTEMA O NOSTALGIA POR LAS CAJAS?

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

”El diputado Pérez Pons vuelve a demostrar que su relación con los números sigue siendo tan precaria como cuando ocupaba el Ministerio de Economía”-señaló Abraam.

El ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, Alejandro Abraam, fue claro y contundente, tras las declaraciones públicas, sin sustento, del legislador: “Parece que el diputado Pérez Pons sigue con el mismo desconocimiento de los números que cuando era ministro. Afirmar que el Chaco perderá 230 mil millones es una fantasía contable destinada a asustar a la gente; eso solo ocurre en el metaverso económico donde él todavía cree ser el ministro”.

“Según cálculos de la Comisión Federal de

Impuestos (CFI), el costo fiscal estimado para 2026 es de 10.500 millones. Una diferencia tan abismal que hace dudar de si al diputado le falló el Excel o la honestidad intelectual”- agregó.

“Tal vez no sorprenda, pero Pérez Pons fue parte central de una gestión que dejó al Gran Resistencia con un 76% de pobreza, con indigencia récord y con un interior provincial estancado, sin empleo privado y sin horizonte. Pretender ahora dar lecciones de “crecimiento” y resulta, como mínimo, una provocación.

“El diputado parece vivir en una realidad paralela: para él los números son dibujos ideológicos; para los chaqueños fueron hambre, atraso y dependencia. Esa es la verdadera herencia de la que nunca se hace cargo”.

“Lo que realmente lo desvela no es el bienestar de los trabajadores ni el futuro del Chaco; lo que lo incomoda es que una reforma laboral moderna empiece a desarmar el negocio de la industria del juicio, ese sistema perverso que asfixió a las PYMES y congeló el empleo privado durante años, mientras algunos pocos hacían caja. Su discurso suena a nostalgia. Nostalgia de la intermediación, de los recursos que no llegaban a la gente sino a estructuras políticas amigas y durante su gestión, los fondos no generaron trabajo genuino: alimentaron un modelo donde progresaban los intermediarios de la pobreza, no los chaqueños”.

“Por eso resulta cínico que hoy hable de “quitarle recursos al Chaco” quien administró la provincia mientras se consolidaba un esquema de dependencia crónica, sin producción, sin inversión y sin dignidad laboral. La reforma no es una resta: es una multiplicación, reduce la litigiosidad, promueve la formalización y busca que invertir en el Chaco deje de ser un acto de heroísmo. Marca el paso de una economía del miedo a una economía del desarrollo”.

“El problema es que hay quienes necesitan ciudadanos dependientes para sostener su poder. Y eso explica por qué algunos prefieren mentir con números inflados antes que aceptar que su modelo fracasó”- finalizó el ministro Abraam.