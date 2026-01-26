PLAN DIABETES: INSSSEP RECUERDA A AFILIADOS RETIRAR SUS PEDIDOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Desde el organismo se comunica que dichos pedidos continuarán disponibles *durante un plazo de 10 días hábiles para su correspondiente retiro.* En caso de que no sean retirados dentro de ese período, los mismos serán devueltos, conforme a los procedimientos establecidos.

INSSSEP recuerda a los afiliados la importancia de retirar en tiempo y forma los insumos y medicamentos asignados, ya que se trata de tratamientos esenciales para el cuidado de la salud y la continuidad terapéutica.

Asimismo, se insta a los beneficiarios del Plan Diabetes a acercarse a las farmacias correspondientes dentro del plazo informado, a fin de no perder la cobertura y garantizar el acceso oportuno a la medicación.