DETECTAN Y SECUESTRAN 32 CONEXIONES CLANDESTINAS EN JUAN JOSÉ CASTELLI

Durante la última semana, la empresa estatal SECHEEP en Juan José Castelli llevó adelante un importante operativo de control, en el marco del cual se procedió al secuestro de 32 conexiones clandestinas.

Las irregularidades fueron detectadas en distintos puntos de la ciudad, tras tareas de inspección realizadas por personal técnico de la empresa, con el objetivo de combatir el uso ilegal del servicio y garantizar una prestación segura y equitativa para todos los usuarios.

Desde la entidad informaron que los trabajos de fiscalización continuarán durante la presente semana, reforzando las acciones destinadas a la lucha contra las conexiones ilegales, las cuales generan pérdidas económicas y afectan el normal funcionamiento del sistema.

Asimismo, se recordó a la comunidad la importancia de contar con conexiones regularizadas y se instó a los usuarios a acercarse a la empresa para realizar los trámites correspondientes y evitar sanciones.

