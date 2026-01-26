INTERVENCIÓN POLICIAL PARA RESGUARDAR A UN MONO AULLADOR EN FONTANA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El animal fue asistido y puesto a resguardo tras dos intervenciones preventivas.

Este domingo por la tarde, personal policial de Fontana intervino ante la presencia de un mono aullador juvenil en distintos puntos de la ciudad, activando el protocolo de protección de fauna silvestre.

En una primera intervención, vecinos alertaron sobre la presencia del animal en el patio de una vivienda. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de un mono aullador hembra, con una lesión antigua en una de sus extremidades, por lo que fue trasladado preventivamente a la guardia policial. Tras dar intervención a los organismos correspondientes, se estableció que el animal se encontraba bajo el cuidado de un médico veterinario, procediéndose conforme a las directivas impartidas.

Horas más tarde, se tomó conocimiento de otro aviso sobre un mono de similares características que habría sufrido una descarga eléctrica en avenida Guerrero. El animal fue hallado con dificultades para moverse y trasladado de inmediato a la unidad policial para su resguardo.

Finalmente, con intervención de la Fundación ROGA, el mono fue examinado por un veterinario, quien confirmó que se encontraba en buen estado general, siendo trasladado a la fundación para su asistencia y protección.

La rápida actuación policial permitió preservar la integridad del animal y garantizar su cuidado adecuado.

