RESISTENCIA-LO DETUVIERON POR DAÑAR EL TENDIDO ELÉCTRICO

El hombre de 41 años fue puesto ante la justicia.

Esta tarde alrededor de las 19, los agentes de la Comisaría Decimotercera acudieron a la ruta 16 a la altura del kilómetro 14, varios transeúntes informaron que un hombre intentaba llevarse cables.

A su arribo demoraron a un hombre de 41 años que había dañado el tendido eléctrico con la intención de llevarse cables, pero no logró su cometido gracias al accionar de los agentes. En su poder secuestraron un machete, un martillo y 13 metros de cable.

El ciudadano fue puesto ante la justicia y notificado de su aprehensión por Supuestos Daños.

