GRACIAS A LA INVESTIGACIÓN RECUPERARON UNA MOTOCICLETA SUSTRAÍDA

Hallaron el bien en una vivienda del barrio Resistiré, la regresaron a su dueña.

A raíz de la denuncia de una mujer de 21 años, en la que informó que dos mujeres se llevaron su motocicleta estacionada por la avenida Diagonal Eva Perón de Barranqueras. Los agentes de la División Sustracción Vehicular comenzaron una investigación para recuperarla.

Mediante las primeras prácticas investigativas obtuvieron imágenes fílmicas del lugar cercano donde ocurrió el robo y pudieron identificar a las dos mujeres involucradas. Además, en tareas de entrevistas con distintas fuentes supieron que el rodado estaba en una casa del barrio Resistiré donde residía una de las presuntas autoras. Se dirigieron al lugar.

Identificaron la vivienda y allí se entrevistaron con una ciudadana de 37 años, que hizo entrega de forma voluntaria de la motocicleta en cuestión, y adujo que su hija la había dejado allí hace varios días. Constataron los números de motor y cuadro y descubrieron que se trataba de la buscada. Procedieron al secuestro y al traslado a la dependencia policial.

Finalmente se dio intervención a la fiscalía en turno y se dispuso la devolución del rodado a su dueña. Prosigue la investigación para dar con las autoras del ilícito.

