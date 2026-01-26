CAMINERA SECUESTRÓ UNA CAMIONETA CON PEDIDO DE SECUESTRO, INCAUTÓ MAS DE 20 MOTOCICLETAS Y DETECTO 19 ALCOHOLEMIAS

Este fin de semana, Policía Caminera realizó operativos en toda la provincia, con el fin de prevenir incidentes viales y fortalecer la Seguridad Vial.

👉Pto. Control Caminero – Puerto Eva Perón

Efectivos del puesto en mención, el viernes por la noche secuestraron una camioneta marca Toyota modelo SW4 por presentar un pedido de secuestro por supuesto robo a mano armada desde fecha 12/12/2024.

👉Pto. Control Caminero – Makalle

Agentes del puesto mencionado, intervinieron dos cargas, una de girasol y otra de trigo con el CPE inactivo.

Se le dio injerencia al organismo competente.

👉Resistencia

El domingo, aprehendieron a un joven de 28 años por presentar pedido de detención a solicitud de la comisaria decimocuarta desde fecha 05/01/2026.

👉OPERATIVOS

Policía Caminera realizó controles de alcoholemia sobre rutas y distintos puestos camineros de la provincia.

Participó de varios operativos preventivos entre ellos Lince y Patrullajes Nocturnos.

👉SECUESTROS, ACTAS Y TESTS DE ALCOHOLEMIA

Se detectaron 19 alcoholemias y se labraron 307 actas varias.

Se retiraron animales sueltos de la ruta.

Se incautaron 27 motocicletas por infracción al Código de Faltas, Municipio y Caminera.

Se registraron dos incidentes viales de carácter lev

