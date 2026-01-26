CAMINERA SECUESTRÓ UNA CAMIONETA CON PEDIDO DE SECUESTRO, INCAUTÓ MAS DE 20 MOTOCICLETAS Y DETECTO 19 ALCOHOLEMIAS
Este fin de semana, Policía Caminera realizó operativos en toda la provincia, con el fin de prevenir incidentes viales y fortalecer la Seguridad Vial.
👉Pto. Control Caminero – Puerto Eva Perón
Efectivos del puesto en mención, el viernes por la noche secuestraron una camioneta marca Toyota modelo SW4 por presentar un pedido de secuestro por supuesto robo a mano armada desde fecha 12/12/2024.
👉Pto. Control Caminero – Makalle
Agentes del puesto mencionado, intervinieron dos cargas, una de girasol y otra de trigo con el CPE inactivo.
Se le dio injerencia al organismo competente.
👉Resistencia
El domingo, aprehendieron a un joven de 28 años por presentar pedido de detención a solicitud de la comisaria decimocuarta desde fecha 05/01/2026.
👉OPERATIVOS
Policía Caminera realizó controles de alcoholemia sobre rutas y distintos puestos camineros de la provincia.
Participó de varios operativos preventivos entre ellos Lince y Patrullajes Nocturnos.
👉SECUESTROS, ACTAS Y TESTS DE ALCOHOLEMIA
Se detectaron 19 alcoholemias y se labraron 307 actas varias.
Se retiraron animales sueltos de la ruta.
Se incautaron 27 motocicletas por infracción al Código de Faltas, Municipio y Caminera.
Se registraron dos incidentes viales de carácter lev