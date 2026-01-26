FUERTE ESPERANZA: SECUESTRARON CARNE FAENADA Y DETUVIERON A DOS HOMBRES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Tenían más de 100 kilos de carne transportadas sin las medidas de seguridad y de dudosa procedencia

El procedimiento se dió cuando los efectivos de la Comisaría local recorrían los parajes de la zona en prevención de ilícitos y contravenciones.

En la ruta provincial N° 61, demoraron a dos jóvenes de 20 y 24 años que viajaban en una camioneta Toyota Hilux, verificaron la parte trasera y constataron que llevaban un tacho de plástico de 200 litros con varios cortes de carne vacuna.

No pudieron justificar la procedencia del producto cárnico, además eran transportadas sin las medidas de bioseguridad. El médico veterinario indicó que no es apto para consumo humano.

Procedieron al secuestro de los cortes y se instruyeron actuaciones judiciales por Supuesta Infracción al Artículo 206° del Código Penal Argentino, intervino en la causa la Fiscalía Rural.

Relacionado