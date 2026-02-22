SAMEEP RESTABLECIÓ EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS FRENTONES, TRAS LA CAÍDA DE UN RAYO

El fenómeno impactó en el tablero eléctrico de la Planta y dejó fuera de servicio los cinco equipos de bombeo que abastecen a la comunidad. Ante esta situación, técnicos y operarios de la empresa se trasladaron de inmediato al lugar para trabajar en la reparación y normalización del servicio.

La empresa Sameep restableció el servicio de agua potable en la localidad de Los Frentones luego de que la caída de un rayo, afectara el funcionamiento del sistema de bombeo.

Los trabajos estuvieron encabezados por el gerente de Electromecánica, Mario Moreira, junto al coordinador de Zona II, José Martín, quienes supervisaron las intervenciones realizadas por el personal técnico. Tras intensas labores, se logró reparar parte del tablero dañado y restablecer el funcionamiento de tres de las cinco bombas, permitiendo reanudar la provisión de agua potable a los usuarios.

Desde la empresa informaron que, si bien el servicio ya se encuentra operativo, se continuará monitoreando el sistema hasta lograr la normalización total de los equipos.

Por su parte, el presidente Nicolás Diez, destacó el trabajo del personal que intervino en la emergencia. “Quiero reconocer la labor de los agentes y técnicos de la empresa que, con rapidez y compromiso, pudieron resolver este inconveniente y restablecer el servicio de agua potable en la localidad”, señaló.

En la misma línea, Moreira explicó que, a pesar de la complejidad de la situación, se logró poner nuevamente en funcionamiento parte del sistema. “Se pudo restaurar parte del tablero y reactivar tres de las cinco bombas para abastecer a la comunidad, especialmente en estas épocas de altas temperaturas”, indicó.

Relacionado