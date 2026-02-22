CIENCIA UNNE PRIMERAS EVALUACIONES SOBRE EL EFECTO DE LOS INCENDIOS EN LA DIVERSIDAD GENÉTICA DE UNA LEGUMINOSA NATIVA

Investigadoras del IBONE-CONICET compararon los niveles de diversidad genética de dos poblaciones de Stylosanthes hippocampoides, una afectada por fuego y otra protegida. El estudio discute que las semillas con cubierta dura, que podrían germinar tras la exposición al calor, funcionarían como reservorio genético de múltiples generaciones y facilitarían la recuperación poblacional post-incendios. El trabajo fue publicado en la Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias de UNCuyo.

Investigadoras del Instituto de Botánica del Nordeste (IBONE) dependiente de la UNNE y CONICET, analizaron si los incendios ocurridos en Corrientes durante los años 2019 – 2020 modificaron la diversidad genética de Stylosanthes hippocampoides, una planta que crece en los pastizales de Corrientes y otras provincias del noreste argentino. El trabajo fue publicado en enero en la Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias de UNCuyo.

La diversidad genética se refiere a la variedad de información hereditaria que existe entre los individuos de una misma especie. En otras palabras, describe cuán diferentes son genéticamente los organismos que conforman una población.

Estudiar la diversidad genética permite, entre otras cosas, conocer qué tan capaces podrían ser las poblaciones de adaptarse a cambios en el ambiente, resistir enfermedades o recuperarse frente a perturbaciones como incendios, sequías o deforestación. En general, las poblaciones con mayor diversidad genética tienen más posibilidades de sobrevivir a largo plazo, ya que cuentan con una mayor variedad de características que pueden resultar ventajosas en distintos contextos.Stylosanthes hippocampoides es una leguminosa (de la familia Fabaceae) importante para la producción ganadera, que puede vivir hasta cinco años y se reproduce cada 6 a 12 meses. Crece en pastizales y sabanas de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

Las doctoras María Celeste Silvestri y Graciela Lavia, habían estudiado esta especie por primera vez en 2016 para conocer la variabilidad genética entre poblaciones naturales de la región (Silvestri et al. 2020). Los incendios que ocurrieron en los años siguientes plantearon una pregunta: ¿estos eventos influyen /alteran la en la diversidad genética de Stylosanthes hippocampoides?

Para dar respuesta a esa pregunta, surgió la investigación que dio forma a la Tesis de graduación de la licenciada en Ciencias Biológicas de la UNNE, Julieta Berenice Arcangeli.

En primer lugar, las investigadoras usaron imágenes satelitales para identificar qué zonas habían sido afectadas por incendios, y determinar si coincidían con las ubicaciones de algunas de las poblaciones evaluadas en 2016. Luego la investigación comparó dos grupos de plantas. Una población que se encuentra a la vera de la Ruta Nacional 12, en un sitio afectado por incendios en junio y septiembre de 2020. Mientras que la otra población está dentro de la Reserva Natural Privada Paraje Tres Cerros, donde no hubo fuego.

En febrero y marzo de 2022, el equipo recolectó muestras de hojas de entre 10 y 15 plantas adultas de cada lugar, separadas al menos por tres metros entre sí. En laboratorio, extrajeron el material genético y lo analizaron con técnicas moleculares para identificar las diferencias entre individuos y poblaciones, y comparar los datos actuales con los obtenidos en 2016, antes de los incendios.

Los resultados mostraron que las diferencias genéticas entre las dos poblaciones fueron mayores que las diferencias dentro de cada grupo. Esto coincide con el hecho de que estas plantas principalmente se autopolinizan, es decir, se reproducen mayormente sin intercambio de polen entre individuos, un patrón ya observado en estudios previos.

En la población ubicada en el sitio afectado por el incendio, la variación genética disminuyó después del fuego, mientras que en la población ubicada en la reserva protegida aumentó levemente. Sin embargo, estos cambios no fueron suficientemente marcados como para considerarse significativos desde el punto de vista estadístico.

El análisis también reveló que los individuos de cada población mantienen su identidad genética poblacional independientemente de si fueron expuestos al fuego o no. No se detectaron señales de fragmentación en la estructura genética de la población que sufrió el incendio.

Las investigadoras explican que este resultado puede deberse a varias características de la especie. Las semillas de Stylosanthes hippocampoides tienen una cubierta dura que necesita temperaturas de entre 80 y 120 grados para abrirse y germinar. Esta particularidad permite que se formen bancos de semillas en el suelo, donde se acumula material genético de varias generaciones. Cuando ocurre un incendio, el calor ayudaría a romper la cubierta de las semillas y permitiría que germinen. De esta manera, la población se regeneraría a partir de semillas que estaban guardadas en el suelo, no solo de los individuos que sobrevivieron al fuego.

Además, la población que crece en la ruta está expuesta a quemas y cortes frecuentes por el mantenimiento del camino. Las investigadoras sugieren que estas plantas podrían estar adaptadas a estas condiciones y que las perturbaciones hasta pueden favorecer su supervivencia al reducir la competencia con otras especies. Esta idea coincide con estudios previos, que señalan que las poblaciones que viven en ambientes alterados de forma recurrente toleran estas condiciones, ya que los disturbios pueden liberar recursos y modificar la competencia entre especies. Las especies de Stylosanthes son conocidas por su tolerancia a la sequía y su alta capacidad de colonización, rasgos que favorecen una rápida recuperación tras los incendios.

Las investigadoras aclaran que estos hallazgos tienen limitaciones, ya que solo se analizó una población afectada por el fuego, lo que no permite evaluar completamente cómo responde la especie a este tipo de eventos. Por eso, consideran que este trabajo debe verse como un paso inicial. Para futuras investigaciones, proponen incluir más poblaciones con diferentes historias de incendios y determinar si las plantas que crecen después del fuego provienen de semillas del suelo o de adultos que sobrevivieron. También sería necesario comparar directamente el perfil genético de los adultos antes del incendio con el de las plántulas que emergen posteriormente.

Este tipo de estudios cobra relevancia en el contexto actual, ya que los incendios en Argentina han aumentado en frecuencia e intensidad en los últimos años. La información que surge de este trabajo sirve para fundamentar la recolección de material reproductivo de la especie y diseñar estrategias de conservación.

