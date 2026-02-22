LIBRETA AUH 2025: HASTA EL 31 DE MARZO CONTINÚA VIGENTE EL PLAZO DE PRESENTACIÓN

Para el cobro del 20 por ciento acumulado

ANSES, organismo perteneciente al Ministerio de Capital Humano, recuerda que permanece vigente la prórroga para presentar la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) 2025 hasta el próximo 31 de marzo y, así, acceder al 20 por ciento correspondiente al complemento acumulado durante 2024.

La Libreta, que acredita el cumplimiento de los controles de salud, el esquema de vacunación y educación de los niños y adolescentes, se puede presentar a través de mi ANSES, ya sea desde su sitio oficial o la app. El formulario generado desde la web es el único válido para realizar el trámite y debe presentarse una vez que esté completo por las autoridades escolares y sanitarias.

Paso a paso

Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la sección Hijos > Libreta AUH consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por la que se recibe la asignación y corroborar que esté correcta. Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccionar la opción Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico. Imprimir el formulario (en una sola hoja y con buena calidad) y llevarlo al centro de salud o a la escuela (si corresponde) para que sea completado y firmado. Sacar una foto al formulario completo (tomarla sobre una superficie plana y bien iluminada, con las cuatro esquinas marcadas en negro). La imagen debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG. Luego, reingresar a mi ANSES, seleccionar la opción Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH, y seguir las instrucciones para completar el trámite. El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente.

