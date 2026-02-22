ALLANAMIENTO POR DROGAS: UN DETENIDO Y SECUESTRO DE COCAÍNA, MARIHUANA Y DINERO EN EFECTIVO

En el marco de una causa por presunta infracción a la Ley 23.737, efectivos de la División Drogas de General San Martín llevaron adelante un allanamiento que culminó con el secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo y la detención de un hombre de 40 años.

El procedimiento se realizó a las 23, en un domicilio ubicado sobre avenida Feldman y prolongación sur del barrio 1° de Enero, en la localidad de Las Garcitas.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías, con intervención de la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 2.

Tras la requisa del inmueble hallaron 29 envoltorios de polietileno con cocaína, con un peso total de 4,6 gramos, un envoltorio con marihuana, con un peso de 0,6 gramos, dos tijeras de plástico, bolsas y recortes de polietileno y la suma de $168.350 en efectivo.

Los elementos serían de interés para la causa por presunta comercialización de estupefacientes.

Relacionado