PARA ESTUDIANTES ALUMNOS/AS REGULARES La UNNE lanzó su convocatoria a Becas 2026 para estudiantes

Desde la Secretaría General de Asuntos Sociales de la UNNE se anuncia que desde este jueves 19 de febrero y hasta el 19 de marzo del corriente, se encuentra abierta la inscripción para postularse a las Becas Universitarias de Comedor y las Presidente Arturo Illia.

Este compromiso social con toda la comunidad estudiantil de la UNNE, se renueva en este ciclo lectivo 2026 para todos los y las estudiantes de esta universidad que cumplan con los requisitos solicitados.

Las Becas de Comedor (consiste en un almuerzo de lunes a viernes en el comedor universitario) para los estudiantes que cursen regularmente, a fin de cubrir las necesidades de alimentación de aquellos alumnos que no cuenten con recursos suficientes.

La Beca Presidente Arturo Illia consiste en otorgar mensualmente un monto de dinero en efectivo en concepto de ayuda económica para el estudiante que cumpla con los requisitos específicos de esta beca.

Las personas interesadas deben gestionar su inscripción o reinscripción

vía sistema de autogestión SIU Guaraní.

La inscripción se habilitó hoy, jueves 19 de febrero para aquellos/as estudiantes que deseen renovar los beneficios de sus Becas usufructuadas en 2025 y también para aquellos/as que deseen acceder por primera vez a las Becas de Comedor y las Arturo Illia.

El secretario general de Asuntos Sociales de la UNNE, Marcelo Cáceres expresó a UNNE Medios que aquellos/as estudiantes que necesiten orientación o realizar consultas para inscribirse o reinscribirse a las Becas UNNE vigentes, pueden dirigirse a sus Centros de Estudiantes o a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de su Facultad o Instituto.

En https://www.unne.edu.ar/becas/ se pueden conocer en detalle todos los requisitos solicitados para aplicar a estas Becas.

Y aquí el tutorial orientativo para inscribirte o reinscribirte a las Becas UNNE 2026 https://youtu.be/pvDS-EOYAfw

