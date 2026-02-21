Dom. Feb 22nd, 2026

LAS 10 CLAVES DE LA REFORMA LABORAL DE JAVIER MILEI APROBADA EN DIPUTADOS.

El proyecto del Gobierno consiguió media sanción el pasado jueves. Se destacan modificaciones en indemnizaciones, vacaciones y negociaciones salariales.

Para conseguir los votos en sectores «moderados» o «indecisos», el Gobierno revisó varios artículos del dictamen original. Entre las modificaciones más relevantes se destacaron la preservación de la obligatoriedad de los aportes a sindicatos y cámaras empresariales, con topes menores a los inicialmente propuestos y sin la transición a esquema voluntario programada para 2028.

Los 10 puntos más destacados de la reforma son los siguientes:

  1. Nueva base para las indemnizaciones. Se fija un tope basado en el salario promedio registrado y se excluyen del cálculo el aguinaldo, las vacaciones, y los premios y conceptos no habituales.
  2. Pago en cuotas de juicios laborales. Las empresas grandes podrán abonar en hasta 6 cuotas, mientras que las pymes podrán hacerlo en hasta 12 pagos.
  3. Creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) obligatorio, que contempla un aporte mensual del 1% de la masa salarial para grandes empresas y del 2,5% para las pymes. La consultora Outlier remarcó que se trata de un fondo alternativo a la indemnización por antigüedad y que la elección «depende de lo pactado por convenio colectivo». «Esto ajusta la propuesta hacia un mecanismo negociado entre sindicatos y empleadores y no automático, convirtiéndose en otra concesión para los sindicatos», profundizó la entidad.
  4. Vacaciones más flexibles. La norma habilita al empleador a fraccionar las vacaciones en períodos de siete días.
  5. Esquema de remuneraciones para casos de enfermedad voluntaria (por ejemplo, lesiones por actividades deportivas) que fija compensaciones del 50% por entre tres y seis meses. Para las enfermedades no voluntarias el pago será del 75% del salario básico durante los mismos plazos.
  6. Erradicación de la Ley de Teletrabajo.
  7.  Recaídas por enfermedades crónicas. La licencia solo se renovará si pasan más de 2 años entre episodios.
  8. Banco de horas, que permite compensar horas extra con francos o menos jornada. Debe respetar el tope semanal legal, con un mínimo de descanso de 12 hs entre jornadas y 35 hs de descanso semanal.
  9. Negociación salarial por empresa y limitación del derecho a huelga. Los acuerdos por empresa estarán por encima de los acuerdos sectoriales tradicionales. Por otra parte, se exigirá mantener al menos el 75% del servicio en huelgas en sectores como: telecomunicaciones, comercio, educación (excepto universidades), aeronáutica, servicios portuarios, entre otros. Para las fuerzas de seguridad se prohíbe directamente el derecho a huelga.
  10. Las asambleas en el lugar de trabajo requerirán autorización del empleador.

