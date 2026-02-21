MAKALLÉ: SECUESTRAN CAMIONETA CON PEDIDO VIGENTE DURANTE CONTROL CAMINERO

Era buscada hace casi 4 años. Intervino personal de la Policía Caminera

En un nuevo procedimiento realizado sobre la Ruta Nacional 16, personal del Puesto de Control Caminero de Makallé secuestró una camioneta que registraba pedido activo en el sistema nacional.

El operativo tuvo lugar alrededor de las 12:00, a la altura del kilómetro 59,8. Mientras se desarrollaban tareas de control vehicular e identificación de personas, los efectivos interceptaron una camioneta marca Ford Ranger doble cabina, guiada por un hombre de 68 años.

Al verificar los datos en el sistema MIMINSEG–SIFCOP, se constató que el rodado presentaba un pedido de secuestro vehicular vigente desde el 23 de noviembre de 2022, con intervención de la Fiscalía Nº 13 de Resistencia.

Ante esta situación, se consultó además el sistema SIFCOP, donde figuraba un requerimiento de secuestro emanado de la División Sustracción Vehicular, dependiente del Juzgado Civil Nº 13.

Finalmente, se procedió al secuestro formal del vehículo y a la notificación correspondiente, siendo las actuaciones remitidas a la Comisaría de Makallé por razones de jurisdicción y competencia

Relacionado