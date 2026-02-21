CAMPO LARGO: ALLANAMIENTO POR DROGAS: DOS APREHENDIDOS Y SECUESTRO DE COCAÍNA Y MARIHUANA

21-02-2026

Además incautaron dinero en efectivo

Pasada la medianoche, la División Operaciones Drogas Interior Charata llevó adelante un allanamiento, en un domicilio ubicado sobre calle Las Heras entre Los Andes y calle Pública, en Campo Largo.

El procedimiento se realizó en el marco de una causa investigada por supuesta infracción a la Ley 23.737, con intervención de la Fiscalía Antidrogas de Presidencia Roque Sáenz Peña. La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías de Sáenz Peña.

Durante la requisa se secuestraron 21 envoltorios tipo “bochitas” con un total de 6 gramos de cocaína, distintos envoltorios con marihuana que totalizan más de 17 gramos, además de recortes de nylon, dos tijeras, una libreta con anotaciones, la suma de $31.000 en efectivo, dos teléfonos celulares, y dos cámaras de seguridad con memoria. En el lugar fueron aprehendidos un joven de28 años y una mujer de 30 años, quienes fueron notificados de su situación legal.

Los elementos quedaron a disposición de la magistratura interviniente, mientras continúa la investigación.

