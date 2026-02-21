EN EL MARCO DE LOS 50 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO UNNE: COMENZÓ LA BÚSQUEDA DE LOS LEGAJOS DE ESTUDIANTES Y TRABAJADORES VÍCTIMAS DE LA DICTADURA MILITAR DEL 76

La comisión conformada para tal fin se reunió días atrás y puso en marcha el plan de trabajo para identificar los documentos, rectificarlos consignando que debieron interrumpir sus estudios o tareas a causa del terrorismo de Estado, y entregarl luego las copias a sus familias. Se calculan más de 170 los estudiantes, docentes y no docentes de la Universidad Nacional del Nordeste desaparecidos, y no se descarta una cifra mayor. Se valora el aporte a la “construcción de memoria colectiva».

En el año en que se cumplen cinco décadas del Golpe de Estado de 1976, avanza en la Universidad Nacional del Nordeste el trabajo de identificación de los legajos de estudiantes, profesores y trabajadores no docentes que fueron víctimas de la última dictadura cívico militar, a fin de rectificar dichos documentos agregando la leyenda “debieron interrumpir sus carreras universitarias o el ejercicio de la docencia por detenciones ilegales cometidas por el terrorismo de Estado”, para entregar luego a las familias.

La comisión conformada para tal efecto tuvo su primer encuentro días atrás, en el salón de Consejo Superior del Rectorado de la UNNE, en Corrientes; y puso en marcha el plan de acción definido en diciembre pasado, para concretar esta medida restaurativa solicitada por la Fiscalía General de Chaco y Corrientes, y a la que se sumó la UNNE por disposición del rector, Omar Larroza.

La Resolución Nº 1448/2025 dispuso la rectificación y entrega -en un acto público- de los Legajos de Estudiantes, Docentes y No Docentes que vieron interrumpida su trayectoria académica por la violencia estatal ejercida en el marco del llamado Proceso de Reorganización Nacional, desde el golpe de estado del 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983 cuando se recupera la democracia.

También las y los responsables de cada Unidad Académica designadas/os para tal fin, quienes tendrán la tarea de recopilar y sistematizar los legajos de las personas detenidas-desaparecidas o damnificadas en su ejercicio laboral o estudiantil en la Universidad Nacional del Nordeste, en el periodo comprendido entre marzo de 1976 y diciembre de 1983.

“En el marco de los 50 años del Golpe de Estado que se cumplen en este 2026, esta tarea se enmarca en la política de la Universidad Nacional del Nordeste, a efectos de mantener la memoria vigente, la defensa de los derechos humanos, la democracia, el estado de derecho, la seguridad jurídica y la libertad de los individuos”, explicó el doctor Fabrizio Sartori quien participó como coordinador en representación de la Secretaria General Legal y Técnica de la UNNE.

“La finalidad comisión es que dentro del proceso de verdad, memoria y justicia, es poner en valor y hacer un reconocimiento a las víctimas que han pasado por la Universidad en ese tiempo, y que han debido interrumpir sus estudios, sus proyectos de vida por responsabilidad del Estado en lo que fue el terrorismo de Estado”, señaló el Fiscal Federal Distrito Resistencia Chaco, Federico Carniel.

Y “nos parece muy importante que la Universidad Nacional del Nordeste haya aceptado el desafío como institución, y esté colaborando con nosotros”, valoró en tanto el responsable de la Fiscalía Federal de Corrientes, Flavio Ferrini y valoró el trabajo como aporte a la “construcción de memoria colectiva».

Una vez rectificados los legajos, y tal como dispone la Resolución Nº 1448/2025, se entregará, en acto público con fecha y lugar a determinar, una copia de este reconocimiento institucional a las personas damnificadas o familiares.

Para ello se articulará el trabajo con espacios de memoria y organismos de DD HH del Nordeste, en vista a la realización de probablemente dos actos públicos de restitución de legajos en fechas emblemáticas como el 24 de marzo y el 10 de diciembre de 2026, año en que se cumplen 50 años del golpe de Estado.

Con esta medida se busca “visibilizar las situaciones lesivas sufridas por personas vinculadas de modo laboral o estudiantil con la Universidad de Nacional del Nordeste; brindar un reconocimiento a las personas desaparecidas o que hayan sufrido la interrupción de su vínculo con la Universidad y contribuir a la formación de un patrimonio cultural-institucional común en relación con los DDHH, para las generaciones futuras”, según reza el texto de la resolución.

La UNNE por el “Nunca Más”

La decisión se suma a las muchas tomadas en la Universidad Nacional del Nordeste en defensa de los derechos humanos. En los últimos años se realizaron numerosas actividades en las distintas Unidades Académicas, vinculadas a asignaturas o a áreas específicas al interior de estas, tendientes a la visibilización de historias de vida, contextualización de situaciones socio-históricas locales que enriquecen el desarrollo de contenidos de diversos currículos. También se han llevado adelante acciones y actividades que evidencian la vinculación entre actores académicos y no académicos, tendientes a la producción de contenidos audiovisuales, la participación en juicios, la reparación de documentos de archivos, entre otros.

Acciones concretas como el descubrimiento de una placa en Rectorado recordando a las y los desaparecidos; o el trabajo de acompañamiento de profesionales de Criminalística al Equipo de Antropología Forense en excavaciones para rastrear restos de desaparecidos, o la tarea de la Cátedra de Derechos Humanos y de la decena de equipos de investigación que buscan arrojar luz sobre ese oscuro período de la historia reciente argentina, en clave regional y en diálogo con los sobrevivientes y sus familiares.

El aporte de la UNNE a la memoria para la verdad y la justicia se ve también en pasillos y aulas, con murales, monolitos, grafitis o placas conmemorativas que mantienen vivo el Nunca Más!.

Más de 170

Actualmente el listado de víctimas desaparecidas y sobrevivientes supera el número de 170 abarcando estudiantes, profesores e incluso no docentes de todas las Facultades. El mismo fue confeccionado en base a los procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad, llevados adelante en los tribunales federales de la región entre los años 2004 y 2024.

En los juicios orales y las sentencias respectivas se logró probar que docentes y estudiantes pertenecientes a la UNNE fueron detenidos ilegalmente, puestos a disposición del Poder Ejecutivo, incluso en muchos casos fueron asesinados y se encuentran desaparecidos.

Estuvieron secuestrados en los centros clandestinos de detención que funcionaron en el Regimiento de Infantería 9 de Corrientes, la Brigada de Investigaciones de Resistencia, el Regimiento de Infantería 29 de Formosa, la denominada «Casita de Mártires» de Misiones, las alcaidías de Resistencia y Formosa, las jefaturas de policía de cada lugar y las unidades penales federales N°7 y N°10.

El número incluso podría ampliarse a partir de nuevos relevamientos de las causas judiciales, legajos CONADEP y decretos del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).

Así, UNNE avanza con el compromiso asumido teniendo en cuenta que “las instituciones universitarias no pueden situarse de modo ajeno a estos procesos, toda vez que, y de acuerdo al Acuerdo Plenario 1169/22 del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) entre sus funciones está la de “asumir una perspectiva de Derechos Humanos en la formación de las futuras generaciones… y poner a disposición un patrimonio cultural comunitario comprometido con la igualdad, la justicia, la no discriminación y la solidaridad”.

