Violento enfrentamiento vecinal en Pcia. Roca dejó policías lesionados y dos detenidos

un violento desorden de gran magnitud se registró este sábado por la mañana en el barrio San Juan de Pcia. Roca, donde alrededor de 50 personas protagonizaron una pelea que incluyó agresiones con palos, ladrillos y otros objetos contundentes.

El hecho ocurrió cerca de las 9:00 y motivó la intervención inmediata del personal de la Policía del Chaco, dependiente de la Comisaría de Pcia. Roca. Ante la magnitud del conflicto, se activó un operativo que involucró a la totalidad del personal disponible y contó con apoyo de otras unidades.

Según informaron fuentes policiales, al intentar restablecer el orden los efectivos fueron agredidos con objetos contundentes, por lo que se realizaron disparos disuasivos con escopeta reglamentaria utilizando cartuchería antitumulto. Tras varios minutos de tensión, la situación logró ser controlada.

Como resultado del operativo, fueron conducidos dos hombres señalados como partícipes del hecho: Maicol Acevedo y Gerardo López, ambos mayores de edad. En tanto, otras dos personas fueron invitadas a radicar la denuncia correspondiente por agresiones previas que habrían originado el enfrentamiento.

Producto de los incidentes, tres efectivos policiales resultaron con lesiones leves y se aguardan los informes médicos oficiales.

En el procedimiento intervinieron además el Supervisor de Zona, autoridades del 911 San Martín, personal de Infantería, efectivos de Pampa del Indio y del Departamento Rural Santo Lugares.

La causa quedó a disposición de la Fiscalía en turno, mientras continúan las recorridas preventivas en la zona para evitar nuevos incidentes.