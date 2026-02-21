DOS CAMIONES CON COMBUSTIBLE PARA SECHEEP YA PASARON FUERTE ESPERANZA, LOS OTROS TRES EN CAMINO Y AVANZA LA NORMALIZACIÓN DEL SERVICIO EN EL NORTE CHAQUEÑO

Dos de los cinco camiones que transportan combustible con destino a la empresa SECHEEP para la localidad de Misión Nueva Pompeya ya superaron la zona de Fuerte Esperanza, marcando un avance clave para restablecer el servicio en el norte provincial.

Los vehículos atraviesan caminos difíciles y múltiples obstáculos, en una tarea compleja donde muchas veces la naturaleza impone sus propias condiciones. Sin embargo, es válido destacar el enorme esfuerzo de los camioneros, que continúan avanzando pese a las adversidades y de la empresa que pone el esfuerzo constante ante las dificultades del Impenetrable.-

Hace aproximadamente una hora, dos de las unidades pasaron por Fuerte Esperanza, mientras que los otros tres camiones partieron desde Juan José Castelli con el mismo destino.

De mantenerse el operativo sin inconvenientes, en las próximas horas podría normalizarse el servicio eléctrico en toda la zona norte, beneficiando a las localidades de Fuerte Esperanza, Misión Nueva Pompeya, El Sauzalito y toda su jurisdicción.

