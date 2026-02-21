EDUCACIÓN: PUBLICARON LA LISTA PROVISORIA DE INTERINATOS Y SUPLENCIAS 2026 PARA SECUNDARIA

El Ministerio de Educación de la Provincia informó que ya se encuentra disponible la lista provisoria de Interinatos y Suplencias del período A 2026 para Nivel Secundario, correspondiente a las regiones educativas 5, 6, 7 y 10, con sede en Resistencia. El proceso es llevado adelante por la Junta de Clasificación de Nivel Secundario.

Desde Educación destacaron que, después de más de 10 años, la publicación de la lista se realiza antes de la primera obligación docente, permitiendo que el proceso administrativo se desarrolle en tiempo y forma.

En este marco, los docentes podrán consultar el listado y realizar reclamos durante el denominado Período de Tachas, que se extenderá desde el 20 de febrero hasta el 6 de marzo del presente año. Este plazo corresponde al proceso de revisión para el período de Interinato 2026.

Autoridades de la Junta explicaron también que esta instancia es clave, ya que la nómina publicada tiene carácter provisorio. Una vez finalizado el Período de Tachas y resueltos los reclamos presentados por los docentes, se dará a conocer la lista definitiva que será utilizada por los directores de las instituciones educativas para realizar las designaciones correspondientes.

La lista provisoria puede consultarse en el blog oficial de la Junta Secundaria y también en la plataforma Sistema Integral de Educación (SIE). Asimismo, recordaron que los reclamos durante el Período de Tachas deben realizarse exclusivamente a través del SIE. En caso de no efectuarse el reclamo dentro del plazo establecido, la lista quedará firme y no se admitirán nuevas presentaciones, de acuerdo con la normativa vigente.

