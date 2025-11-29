SAMEEP REPARÓ CAÑERÍAS Y NORMALIZÓ EL SERVICIO EN BARRANQUERAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este viernes, Sameep realizó un operativo de reparación de cañerías de gran diámetro en la intersección de las avenidas Castelli y España, en Barranqueras, para garantizar la continuidad y estabilidad del servicio de agua potable en toda el área metropolitana.

Durante los trabajos, se registró baja presión en el barrio La Liguria de Resistencia y en la localidad de Puerto Vilelas. Las tareas incluyeron la reparación de cañerías PVC de 315 milímetros y de asbesto cemento de 250 y 150 milímetros, intervenciones que fueron ejecutadas por el equipo de Redes de Agua Zona Sur, con el acompañamiento del área de Electromecánica Aguas.

El presidente de Sameep, Nicolás Diez, destacó el compromiso del personal: “Para estas tareas es fundamental la voluntad y el esfuerzo de los agentes para ejecutarlas sin importar la hora ni la fecha. Atendemos las urgencias, los pedidos y tratamos de responder lo antes posible a los usuarios”.

A su vez, señaló que estas acciones forman parte de un plan permanente: “Se trata de un mantenimiento sostenido que se ejecuta de manera constante para asegurar la eficiencia y la continuidad del servicio en todas las localidades chaqueñas”.

Por su parte, el gerente de Servicios, Maximiliano San Martín, subrayó el objetivo central de la empresa: “Sameep trabaja para garantizar un servicio óptimo de agua potable en toda la provincia, y por ello se redobzan esfuerzos para responder a cada inconveniente”.

Finalmente, San Martín recordó la directiva principal: “La indicación es clara: trabajar, responder y resolver rápidamente los problemas que puedan surgir, como en este caso en Barranqueras”.

