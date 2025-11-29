ANMAT PROHIBIÓ EL USO Y VENTA DE UN RECONOCIDO JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS: EL PELIGROSO PRODUCTO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica informó a través del Boletín Oficial que un producto fue suspendido por irregularidades.

Jabón líquido. Foto: Pexels

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) publicó una nueva prohibición este viernes. El producto afectado es un jabón líquido, que se detectó que se vendía sin inscripciones oficiales y datos falsos, tal como informaron en el Boletín Oficial.

A través de la Disposición 8780/2025, se prohibió la venta, el consumo y la distribución de este producto que tenía un laboratorio inexistente en el domicilio declarado, así como tampoco tenía trazabilidad que ayude a chequear su elaboración.

ANMAT. Foto: NA

Se trata del jabón líquido de marca Keeper, que fue prohibido tras una investigación por parte del área de Cosmetovigilancia de ANMAT.

El resultado demostró que el producto no aparecía en la base de datos de cosméticos habilitados, más allá de que vendía en bidones de 5 litros y distintas variedades de fragancia, como “manzana verde”.

La etiqueta del jabón líquido mencionaba a Keperchem SRL como el sitio que lo elabora, ubicado en Talcahuano 430, Villa Martelli. Sin embargo, la inspección reveló que allí no estaba operativo ningún laboratorio cosmético. La dirección tenía que ver con una fábrica de productos de uso doméstico, aunque su autorización había sido dada de baja a través de una disposición previa.

Jabón líquido, de marca Keeper. Foto: Redes sociales

ANMAT consideró que son productos ilegítimos, ya que no hay confirmación acerca de quién los elaboró, así como tampoco los ingredientes que contienen y si están dentro del marco de las normas de seguridad establecidas por las leyes vigentes.

ANMAT prohibió otro jabón líquido

Cabe mencionar que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica también avanzó con otra prohibición vinculada a un jabón líquido.

Jabón líquido, de marca Swell. Foto: Redes sociales

La Disposición 8789/2025 señala que el “Jabón líquido para manos marca ‘SWELL’, elaborado y envasado por Grupo Jac SA, RNE: 020045390″ no puede ser vendido, distribuido ni utilizado en todo el territorio argentino.

Las irregularidades también tenían que ver con su registro sanitario, por lo que se avanzó con una investigación alrededor del producto.

