QUÉ DIJO PATRICIA BULLRICH, TRAS EL CRUCE CON VICTORIA VILLARRUEL: «RELACIÓN INSTITUCIONAL»
La funcionaria que está a punto de dejar el Ministerio de Seguridad se refirió a los intercambios con la presidenta del Senado durante la sesión preparatoria.
El intercambio entre Bullrich y Villarruel se produjo al final de la sesión y estuvo vinculado a un reclamo sobre la cantidad de familiares permitidos para ingresar al recinto y acompañar a los senadores durante la jura.
La ceremonia incluyó la lectura de la fórmula de cada legislador y la recepción de los diplomas correspondientes, mientras que los familiares presentes pudieron acompañar a los nuevos integrantes del Senado siguiendo los protocolos establecidos por la Presidencia de la Cámara.
Este acto marcó el inicio oficial de las funciones de los legisladores y sirvió como primera instancia de interacción entre los distintos bloques, en un escenario de coordinación institucional y expectativa por la dinámica política que se desplegará en los próximos meses.