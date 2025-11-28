QUÉ DIJO PATRICIA BULLRICH, TRAS EL CRUCE CON VICTORIA VILLARRUEL: «RELACIÓN INSTITUCIONAL»

Cruce entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich.

una relación “institucional” y destacó que la titular del Senado «se planteó por encima de los partidos». En declaraciones a Radio Rivadavia, Bullrich subrayó: “Nosotros nos encargaremos de juntar los votos que hay que juntar para votar las leyes”. En este sentido, la libertaria aseguró que mantiene con Villarruely destacó que la titular del Senado «se planteó por encima de los partidos». En declaraciones a Radio Rivadavia, Bullrich subrayó:

En la misma línea, agregó: “Tenemos una relación institucional y todo transcurrió en orden”. Y puntualizó: “Hay temas que hay que discutir porque ella ha sido electa por LLA, y tiene que haber una relación distinta, como pasa con Martín Menem en la Cámara de Diputados”. Las declaraciones se produjeron tras la primera sesión especial del Senado, marcada por la jura de los legisladores y la organización de los bloques parlamentarios.

El intercambio entre Bullrich y Villarruel se produjo al final de la sesión y estuvo vinculado a un reclamo sobre la cantidad de familiares permitidos para ingresar al recinto y acompañar a los senadores durante la jura.

Según precisó Bullrich a la prensa acreditada, se trató de un ajuste en los protocolos que generó tensión momentánea, pero que no impidió el desarrollo de la sesión. La jornada marcó el inicio de la actividad parlamentaria del nuevo Senado y la coordinación entre los distintos bloques en un contexto institucional.