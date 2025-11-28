EDUCACIÓN ANUNCIÓ LA TITULARIZACIÓN DE DOCENTES DE LA MODALIDAD BILINGÜE INTERCULTURAL INDÍGENA

La ministra de Educación de la Provincia, Sofía Naidenoff, firmó ayer la Resolución N° 5564/2025,que, con carácter excepcional, aprueba la titularización de los docentes de la modalidad de Educación Bilingüe Intercultural Indígena (EBII) que se desempeñan en los cargos de base y/u horas cátedra como interinos en el sistema educativo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 3895 E y Decreto reglamentario.

En el Día del Maestro Indígena, enmarcado en la Ley N° 3447- E, que se conmemora cada 26 de noviembre, se difundió la Resolución como homenaje a los educadores originarios de los pueblos Qom, Wichi y Moqoit.

Entre los considerandos de esta resolución, se menciona que para llegar a este proceso de titularización tomó intervención la Junta de Clasificación Poliniveles para la Educación Bilingüe Intercultural Indígena.

