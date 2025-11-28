HALLARON EN LA TERMINAL A UNA MENOR DE EDAD DESAPARECIDA: QUERÍA VIAJAR AL INTERIOR

El personal de la boletería llamó a la policía.

Este mediodía el personal de la boletería de la Terminal de Ómnibus de Resistencia llamó a la policía cuando recibieron a una niña de 12 años que pretendía viajar al sola al interior de la provincia. Ella se había escapado de su casa el 8 de agosto y los agentes de la división Servicios Sociales fueron de inmediato. Intervinieron otros efectivos de distintas divisiones para contenerla y llevarla de vuelta con sus tutores.

Cuando el personal de la división Servicios Sociales la encontró, llamó de inmediato a la Comisaría Cuarta Metropolitana y también colaboró personal femenino de la división Información de Personas Extranjeras. A su vez tomó intervención la división Búsqueda de personas Extraviadas que informó más sobre el caso. Por último, la fiscalía ordenó que la menor sea llevada con sus tutores.

