Sáb. Nov 29th, 2025

HALLARON EN LA TERMINAL A UNA MENOR DE EDAD DESAPARECIDA: QUERÍA VIAJAR AL INTERIOR

By Redaccion 2 horas ago

El personal de la boletería llamó a la policía.

Este mediodía el personal de la boletería de la Terminal de Ómnibus de Resistencia llamó a la policía cuando recibieron a una niña de 12 años que pretendía viajar al sola al interior de la provincia. Ella se había escapado de su casa el 8 de agosto y los agentes de la división Servicios Sociales fueron de inmediato. Intervinieron otros efectivos de distintas divisiones para contenerla y llevarla de vuelta con sus tutores.

Cuando el personal de la división Servicios Sociales la encontró, llamó de inmediato a la Comisaría Cuarta Metropolitana y también colaboró personal femenino de la división Información de Personas Extranjeras. A su vez tomó intervención la división Búsqueda de personas Extraviadas que informó más sobre el caso. Por último, la fiscalía ordenó que la menor sea llevada con sus tutores.

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com