FRANCO COLAPINTO, FRUSTRADO TRAS LA CLASIFICACIÓN PARA LA CARRERA SPRINT DE QATAR: «ES LO QUE HAY»

Franco Colapinto.

partiendo desde el último lugar, luego una clasificación que tuvo a los dos Alpine en los últimos lugares para la grilla de este sábado. Como ya se informó , Franco Colapinto disputará la carrera sprint del Gran Premio de Qatar, correspondiente a la 23ª fecha del campeonato de Fórmula 1,

El equipo tuvo un viernes complicado en el Circuito Internacional de Lusail, ya que sus dos pilotos terminaron al fondo del clasificador, con Pierre Gasly alcanzando un mejor tiempo personal de 1m22s112 en la SQ1 mientras que el oriundo de Pilar giró en 1m22s364 para ubicarse 19° y 20° respectivamente.

Franco explicó que tanto él como su compañero se vieron afectados por daños en el suelo de sus coches, producto de sendas salidas de pista durante la única práctica libre del fin de semana, que se disputó el viernes más temprano. Tras la frustrante sesión de clasificación para el equipo de Enstone,

«No tuve grip (agarre) en toda la sesión, creo que es más el hecho de tener poca carga. Después del FP1, los dos rompimos mucho el piso porque iba saltando mucho el auto en las curvas rápidas, los dos lo perdimos y se rompió mucho el piso de los dos autos«, declaró el argentino.

El Alpine 43 de Franco Colapinto en Qatar. «Tuvimos que cambiarlo, pero no tenemos más; entonces son pisos otra vez con poca carga y creo que eso fue lo que más complicó. Con la goma dura en la FP1 no iba mal, pero después perdimos mucho ritmo», añadió a los medios de prensa.