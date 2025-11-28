FRANCO COLAPINTO, FRUSTRADO TRAS LA CLASIFICACIÓN PARA LA CARRERA SPRINT DE QATAR: «ES LO QUE HAY»
El pilarense volvió a mostrar su fastidio por su desempeño en la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Qatar, donde largará último.
«Tuvimos que cambiarlo, pero no tenemos más; entonces son pisos otra vez con poca carga y creo que eso fue lo que más complicó. Con la goma dura en la FP1 no iba mal, pero después perdimos mucho ritmo», añadió a los medios de prensa.
“Fuimos lentos en general, fuimos los dos muy lentos y muy lejos. Creo que en mi caso un poco más complicado porque es un poco más de grip puro del auto y de puntos de carga que no tengo, así que eso es lo más frustrante”, dijo Franco.
Y finalizó: «Hay que enfocarse en mañana, hacer lo mejor posible; será lo que tenga que ser. Pero bueno, está siendo un finde complicado para los dos, pero creo que el hecho de no sentir grip y no tener esa carga pura en curvas rápidas, entrada en las curvas lentas, eso es lo que más complica y lo que no te hace disfrutar manejar, porque es un auto que es complicado de llevar, inestable y no se siente rápido”.