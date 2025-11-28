LA EDUVIGIS DETUVIERON A UN JOVEN DE 23 AÑOS POR UN CASO DE VIOLENCIA DE GÉNERO

La aprehensión se dio en Ruta 90 al kilómetro 32.

Los efectivos de la Comisaría de La Eduvigis realizaban un control sobre Ruta Provincial N°90 este mediodía. Allí demoraron el paso de un joven de 23 años y corroboraron sus datos con el Sistema de Gestión Biométrica. El ciudadano tenía un pedido de captura.

El joven había sido denunciado bajo la causa de “supuestas lesiones leves en contexto de violencia de género” desde el 29 de enero del 2024 a solicitud de la Comisaría Sexta de Resistencia. Fue detenido y conducido hasta la comisaría resistenciana.

