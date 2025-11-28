RESISTENCIA SUSTRAJO EL AUTO DE SU HERMANA Y TERMINÓ DETENIDO

Los efectivos lo encontraron estacionado.

Esta siesta una mujer de 30 años denunció que dejó su auto (un Renault Sandero) estacionado por calle Pueyrredón del 400, aproximadamente, Resistencia. Ella fundó sus sospechas en su hermano mayor. A unos 30 minutos de la denuncia los agentes dieron con el vehículo y el sospechado en el barrio Santa Catalina.

La denunciante explicó que su hermano tendría problemas de consumo y en ello fundó sus sospechas, ya que la copia de la llave del vehículo tampoco estaba en la casa. Los agentes de la Comisaría Segunda Metropolitana lo hallaron en la esquina de calle Argentina y Concepción del Uruguay del barrio Santa Catalina.

Finalmente, y por órdenes de la fiscalía, los policías aprehendieron al ciudadano de 31 años bajo la causa de “supuesto hurto” y devolvieron el vehículo a la denunciante previa acreditación de propiedad.

