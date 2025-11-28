EDUCACIÓN TOMÓ EXÁMENES DE INGRESO A PRIMER AÑO, EN CINCO ESCUELAS SECUNDARIAS CON ALTA DEMANDA DE VACANTES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Ministerio de Educación de la Provincia realizó este jueves 27 y viernes 28 de noviembre los exámenes de ingreso para estudiantes aspirantes a primer año en aquellas escuelas secundarias donde la demanda de preinscriptos superó el cupo disponible.

Este proceso se llevó adelante conforme a lo establecido por la cartera educativa, luego de la preinscripción realizada en octubre a través del Sistema Integral de Educación (SIE) o de manera presencial en las instituciones.

En total, cinco escuelas llevaron adelante las evaluaciones: la EET N° 24 “Simón de Iriondo”, la EES N° 76 “José María Paz” y la EES N° 68 “María Elena Walsh” de Resistencia; la EES N° 47 “Manuel Belgrano” de General San Martín; y la EET N° 12 “María Rosa Almandoz” de Juan José Castelli.

El jueves se tomó el examen de Lengua y hoy viernes, el de Matemática.

La directora general de Planeamiento y Evaluación Educativa, María Luisa Baranda, acompañó el inicio de ambas jornadas junto a su equipo técnico. Los exámenes fueron elaborados por esta dirección y entregados en el momento.

“Queremos que los estudiantes ingresantes se queden tranquilos. Los exámenes no fueron difíciles de completar y, además, tuvieron la posibilidad de prepararse previamente con modelos de evaluación”, señaló.

Alta demanda de vacantes y organización por turnos

En la EES N° 76 “José María Paz”, la directora Marcela Gazzola explicó que la institución volvió a registrar una gran demanda: “Para este año tenemos un total de 622 alumnos preinscriptos que estuvieron rindiendo. Los resultados van a estar la semana que viene y, en base a ellos, se determinará quiénes asistirán al turno mañana y quiénes al turno tarde. La escuela cuenta con unas 320 vacantes aproximadamente”, detalló.

Por su parte, la directora de la EET N° 24, Mirta Medina, destacó la preferencia constante de las familias hacia la institución: “Nuestra escuela, felizmente, una vez más fue muy requerida por padres y alumnos. La demanda superó la oferta. Nos sentimos muy bien porque nos eligen y trabajamos con mucho compromiso para garantizar transparencia en las jornadas de exámenes”, expresó.

“Acompañamos a los aspirantes para que puedan dar lo mejor cada día y para que su trayecto educativo sea de calidad”, finalizó.

