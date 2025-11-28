RURALES RECUPERON 15 VACAS BUSCADAS POR ABIGEATO: VALDRÍAN MÁS DE 10 MILLONES

El denunciante notó el alambre cortado y los agentes siguieron las huellas de los animales hasta hallarlos.

Esta mañana, un ganadero de 41 años llamó a los agentes de la Sección Rural de Sáenz Peña tras notar la faltante de 15 vacas de su ganado. Él había descubierto que el alambrado estaba cortado y los efectivos comenzaron a seguir las huellas. Tras más de 15 kilómetros hallaron a los animales.

Los animales habrían sido sustraídos en la siesta de ayer desde un campo en Colonia Pampa Alegría de Sáenz Peña. El ganadero lo notó esta mañana y llamó a la policía. Desde las 9 los agentes comenzaron a investigar, rastrillaron la zona y siguieron los rastros por unos 15 kilómetros.

Finamente, en una esquina de un campo los hallaron y la fiscalía ordenó la aprehensión de un hombre de 30 años que estaba en el lugar bajo la causa de “supuesto abigeato”.

Relacionado