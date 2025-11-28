LAS BREÑAS DEJÓ SU MOTO CON LA LLAVE PUESTA Y SE LA LLEVARON: HAY DOS DETENIDOS

La moto fue devuelta a su dueño.

Hoy un hombre dejó su moto estacionada con la llave puesta frente a su casa y, al cabo de unos minutos, unos extraños se la habían llevado. Los agentes de la Comisaría de Las Breñas tomaron el caso y se pusieron a investigar para dar con los sospechosos y la moto sustraída cerca de las 16 en el barrio Quinta de Bravo.

Un joven de 25 y otra da 26 años fueron atrapados con la Zanella ZB sustraída mientras la desarmaban. Ambos fueron aprehendidos por la causa de “supuesto hurto” y la moto en cuestión volvió a manos de su dueño.

