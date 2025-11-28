”LAS VACUNAS SALVAN VIDAS”: JORNADA DE ACTUALIZACIÓN PARA PROFESIONALES DE SALUD

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Ministerio de Salud llevó adelante este viernes una jornada de actualización en vacunas destinada a médicos, Obstetras, vacunadores y Pediatras, en la UNNE-Av. Las Heras 727, Resistencia.

El encuentro tuvo como fin reforzar la confianza en las vacunas y generar espacios de formación que contribuyan a disminuir la vacilación. Más de un centenar de profesionales participaron de la capacitación y la actividad contó con el acompañamiento de la disertación de la doctora Silvina Neyro, pediatra e infectóloga de amplia trayectoria, quien expuso sobre la importancia de sostener coberturas adecuadas y combatir la desinformación y del laboratorio Pfizer.

La coordinadora de Gestión Sanitaria de la Subsecretaría de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades, Antonieta Cayré, destacó la importancia de generar instancias de actualización para los equipos de salud.

“Desde el Ministerio de Salud, intentamos generar espacios que disminuyan la vacilación y que refuercen la confianza en las vacunas”, afirmó.

Subrayó además la solidez del Calendario Nacional de Vacunación: “Las vacunas del calendario son seguras, extensas y han sido evaluadas muchas veces. Las nuevas también muestran altos niveles de seguridad”, indicó. “Son vacunas gratuitas, disponibles para todas las edades, evitan muertes y garantizan el derecho de los niños a crecer sanos”, agregó.

Cayré llamó también a informarse a través de fuentes confiables: “Es importante no tomar como verdadera la información que circula en redes. Ante dudas, siempre hay que consultar al médico o al vacunador de confianza”.

Durante su exposición, la doctora Silvina Neyro manifestó: “Debemos demostrar lo efectiva y seguras que son. Vacunar a niños, adolescentes, embarazadas y adultos tiene un impacto enorme en salud”, afirmó.

Sobre la circulación de información falsa, señaló:

“La digitalización hace que circule información sin chequear. Todos podemos tener dudas, pero no hay que basarse en noticias falsas; hay que acudir a fuentes confiables”.

Actualización del carnet de vacunas en embarazadas

La licenciada en Obstetricia Laura Ocaranza explicó que se está reforzando la actualización del carnet de vacunas específico para embarazadas. “Las vacunas están indicadas en cualquier momento de la gestación, salvo las que requieren una edad gestacional determinada. Aun sin carnet, la vacuna debe aplicarse y luego se completa el registro”, concluyó.

