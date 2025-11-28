DONALD TRUMP ANUNCIÓ LA SUSPENSIÓN DE LA MIGRACIÓN DESDE «PAÍSES DEL TERCER MUNDO» TRAS EL TIROTEO EN WASHINGTON

“Terminaré con todos los beneficios y subsidios federales para quienes no sean ciudadanos estadounidenses”, dijo, al diferenciar los programas destinados a ciudadanos del resto de las prestaciones disponibles para residentes temporales o personas en procesos migratorios.

Trump anunció además que deportará a cualquier extranjero que represente un riesgo de seguridad o que sea “no compatible con la civilización occidental”.

“Solo la MIGRACIÓN INVERSA puede curar por completo esta situación”, sentenció el mandatario republicano, al destacar que su administración impulsa un enfoque centrado en retornos masivos y reorganización del sistema migratorio. Esta política la está llevando adelante desde el primer día de su segunda gestión al frente de la Casa Blanca.