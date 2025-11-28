La Legislatura porteña aprobó el presupuesto para 2026: fuerte inversión en Seguridad, Salud y Educación

La Legislatura porteña aprobó este viernes el Presupuesto 2026 para la Ciudad de Buenos Aires. El 62% será destinado a sostener la inversión en áreas claves como salud, educación, seguridad e infraestructura, mientras que se cuadruplicará para movilidad y transporte con motivo de inicio de la construcción de la Línea F de subte.

El monto fue aprobado este viernes por la mañana con 38 votos a favor, 21 negativos y ninguna abstención. “Logramos un presupuesto que tiene la capacidad de encontrar un equilibrio entre orden y seguridad, políticas de cuidado y obras en infraestructura para mejorar la movilidad. Además, respeta el equilibrio fiscal y baja la presión impositiva. Esto demuestra el valor de encontrar acuerdos con otros sectores políticos”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

De cuánto será el Presupuesto 2026 en la Ciudad de Buenos Aires El Presupuesto 2026 para la Ciudad de Buenos Aires será de $17 billones 347 mil millones y dividido en las áreas de Educación (20%), Salud (16,5%), Seguridad (15%) y Promoción Social (9,3%), destinando así un 61,7% del total.

la construcción de la Línea F del subte, la cual se prevé que conecte Barracas con Palermo con 12 estaciones pasando por ocho barrios de la Ciudad y sumando así 300 mil pasajeros diarios a la red. Por otro lado, el Presupuesto porteño para el próximo año contempla el inicio de, la cual se prevé que conecteconpasando por ocho barrios de la Ciudad y sumando así 300 mil pasajeros diarios a la red.

El proyecto contempla 285.164 millones de pesos para las primeras obras, que durarán cinco años, con un presupuesto estimado en aproximadamente 1.500 millones de dólares.