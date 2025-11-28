QUÉ DIJERON LOS MIEMBROS DEL CLAN SENA ANTES DE ESCUCHAR SUS SENTENCIAS EN EL CASO CECILIA STRZYZOWSKI
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
César Sena y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, pidieron cumplir sus penas en Chaco. La jueza tiene 15 días para dictar la sentencia.
La jueza Fernández desestimó las pruebas presentadas esta semana y este viernes se escucharon las voces de los responsables por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, empezando por la de quien fuera su exmarido.
«Yo soy un inocente condenado», insistió el exdirigente piquetero, antes de agregar: «Mis medicamentos sólo me los pueden traer mis familiares de acá».
Para la esposa de Sena, Marcela Acuña, «condenaron a Emerenciano sin pruebas contundentes», porque «un jurado no técnico determinó hechos que ningún estudiante de abogacía tomaría como válidos», en referencia a la labor del tribunal popular que revisó todas las pruebas de los fiscales especializados.
«Si alguien está de acuerdo en condenar a un inocente, es alguien tan morboso como lo que pasó con Cecilia», sentenció la exprecandidata a intendente de Resistencia, para quien su hijo, su marido y ella «ya están condenados» por la desaparición y femicidio de su otrora nuera.
Por su parte, Fabiana González expresó su deseo de que «esto se termine cuanto antes» para volver a estar con su hija, ya que le otorgarían la prisión domiciliaria por tener una menor de 5 años a su cargo, y Gustavo Melgarejo pidió perdón por su rol en la destrucción del cuerpo de Cecilia Strzyzowski.