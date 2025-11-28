Qué dijeron los miembros del clan Sena antes de escuchar sus sentencias en el caso Cecilia Strzyzowski

La jueza Dolly Fernández encabezó este viernes la tercera audiencia de cesura en Resistencia, Chaco, donde tampoco fue posible dictar las sentencias de César Sena y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, todos condenados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. A partir de ahora pasarán 15 días hasta que la jueza dicte las sentencias.

Tras el fallo alcanzado por el jurado popular hace dos semanas, la jueza Fernández debía leer los fundamentos e impartir sentencias no sólo al clan Sena sino también a sus colaboradores Gustavo Melgarejo, Gustavo Obregón y Fabiana González, que participaron del encubrimiento del crimen.

los abogados de los Sena insistieron en pedir una junta médica, tanto para evaluar la salud del exdirigente piquetero -con el objetivo de que le otorguen la prisión domicilaria- como para que su hijo de 22 años sea declarado inimputable por su salud mental. Pero, tanto para evaluar la salud del exdirigente piquetero -con el objetivo de que le otorguen la prisión domicilaria- como para que su hijo de 22 años sea declarado inimputable por su salud mental.

La jueza Fernández desestimó las pruebas presentadas esta semana y este viernes se escucharon las voces de los responsables por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, empezando por la de quien fuera su exmarido.

César Sena pidió «que no se me mueva de mi lugar actual… tengo a toda mi familia aquí. Hago reserva de todos los recursos de casación», en referencia a su lugar de detención en Resistencia, Chaco, desde donde participó en la audiencia de este viernes a través de Zoom.