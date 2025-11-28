CASTELLI: IMPULSA CAPACITACIONES CERRÓ EL AÑO CON UNA GRAN MUESTRA Y ENTREGA DE CERTIFICADOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El programa Impulsa Capacitaciones, que se desarrolló durante todo el 2025, realizó este jueves 26 de noviembre, su cierre anual, donde los distintos cursos de oficio presentaron sus trabajos y compartieron con la comunidad los logros alcanzados.

✨ Impulsa Castelli continúa creciendo y se consolida como una oportunidad para quienes desean aprender un oficio, convirtiéndose en una alternativa real de formación y salida laboral inmediata.

Además de promover el deporte, la cultura, la producción y la música, el programa apuesta fuertemente a las formaciones académicas gratuitas, con clases teóricas y prácticas que permiten adquirir herramientas para afrontar los desafíos laborales actuales.

🛍️ En el Paseo de los Artesanos, más de 9 stands de expositores y 200 alumnos, acompañados por profesores y coordinadores, formaron parte de esta mega muestra. Participaron del evento el intendente Pío Sander ; el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes; el secretario de Desarrollo Social Javier Bender; el secretario de Cultura y Turismo Ruben Romero; el coordinador de Relaciones con la Comunidad César Illesca; y la concejal Clelia Obregón.

🗣️ Durante el acto, el intendente destacó la participación y el compromiso de capacitadores y alumnos:

“Felicito el trabajo de cada uno de los capacitadores y a quienes hoy reciben su certificado. Siempre es oportuno aprender algo más, especialmente en estos tiempos difíciles. Estas capacitaciones sirven para la vida y para generar un servicio. Desde el Estado municipal asumimos este compromiso como una política pública: primero recuperar los centros comunitarios, y luego impulsar líneas de desarrollo como turismo, cultura, deporte y oficios. Hoy son más de 200 los vecinos que se capacitaron, y los animo a seguir creciendo durante el próximo año”.

👀 Las autoridades recorrieron los distintos espacios y dialogaron con los alumnos de:

1️⃣ Pastelería

2️⃣Herrería

3️⃣Barbería

4️⃣ Reparación de motos

5️⃣Pintura sobre tela

6️⃣Tejido

7️⃣Guitarra

8️⃣Refrigeración (Reparación aires acondicionados)

9️⃣Reparación de Celulares

🎉 El encuentro concluyó con la entrega de certificados y una presentación de danzas, autóctonas .

Municipalidad Juan José Castelli

Pío Oscar Sander

Ismael Pablo Barnes

Cesar Luis

Ruben Romero

#intendenciapiosander

#MunicipioDeTodos

Relacionado