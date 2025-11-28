CONFIRMADO: GIULIANO GALOPPO SEGUIRÁ EN RIVER PLATE EN 2026
El mediocampista será parte del plantel que dirigirá Gallardo el 2026, por eso el club llegará a un acuerdo con el Sao Paulo para quedarse con el pase.
Las condiciones del acuerdo entre River y Sao Paulo por Giuliano Galoppo
Giuliano Galoppo llegó a River cedido desde el Sao Pablo en enero de 2025. El préstamo acordado con la institución de Brasil rige hasta el próximo 31 de diciembre. Según las condiciones del acuerdo, si Giuliano Galoppo jugaba el 50% de los partidos oficiales de River en 2025, habiendo estado al menos 45 minutos en cada uno de ese 50%, el Millo estaba obligado a ejecutar la obligación de compra en 3.600.000 dólares netos, por el 60% del pase.
Los números de Galoppo en River
El mediocampista disputó 35 partidos oficiales, de los cuales en 26 jugó al menos 45 minutos. En total, el Millonario tuvo en el año 54 partidos oficiales; con lo cual no llega al 50% requerido. En esos 35 partidos, el mediocampista anotó siete goles, dio una asistencia, sufrió una expulsión y fue titular en 23 ocasiones. Frente a Racing, ingresó a los 10 minutos del segundo tiempo, por Thiago Acosta.