CONFIRMADO: GIULIANO GALOPPO SEGUIRÁ EN RIVER PLATE EN 2026

River comenzó su proceso de reconstrucción luego de lo que fue un 2025 realmente tétrico por donde se lo mire. En las últimas horas Marcelo Gallardo comenzó a comunicarles cara a cara a cada uno de los jugadores si los tendrá en cuenta o no para lo que viene y en medio de esto se confirmó la compra de un jugar de São Paulo.

Giuliano Galoppo, el mediocampista hace muchos años que viene siendo pedido por el Muñeco y finalmente fue ahora que pudo calzarse la camiseta de La Banda. El acuerdo que se firmó fue un préstamo de 12 meses con una obligación de compra por el 60% de la ficha en base a cantidad de minutos jugados.

El caso es que Galoppo no terminó de cumplir los objetivos planteados en la operación y es por eso que River ya no tenía la obligación de comprar. No obstante, Gallardo quedó conforme con su desempeño durante este 2025 e incluso cree que puede sacarle más jugo con un mediocampo mejor armado, por lo que pidió su continuidad.

A pesar de que Galoppo no llegó a cumplir la cantidad de minutos para que se efectivice esa cláusula, el Muñeco Gallardo lo tiene dentro de sus planes para la próxima temporada. Por esta razón, el Más Grande está decidido a negociar con el club brasileño dueño de su pase para reternlo.

Las condiciones del acuerdo entre River y Sao Paulo por Giuliano Galoppo Giuliano Galoppo llegó a River cedido desde el Sao Pablo en enero de 2025. El préstamo acordado con la institución de Brasil rige hasta el próximo 31 de diciembre. Según las condiciones del acuerdo, si Giuliano Galoppo jugaba el 50% de los partidos oficiales de River en 2025, habiendo estado al menos 45 minutos en cada uno de ese 50%, el Millo estaba obligado a ejecutar la obligación de compra en 3.600.000 dólares netos, por el 60% del pase.