CUATRO DETENIDOS POR VENDER ESTUPEFACIENTES EN VILLA PROSPERIDAD

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Tenían envoltorios de cocaína y fueron puestos ante la justicia

Anoche alrededor de las 19, los efectivos de la Comisaría Octava recibieron información anónima sobre vendedores de estupefacientes por uno de los pasillos de Villa Prosperidad.

Inmediatamente armaron un operativo cerrojo en conjunto con la Comisaría Primera, Segunda y Cuerpo de Operaciones Motorizadas y rodearon el barrio realizando patrullaje a pie.

En la calle Alicia Le Saige al 1050 aproximadamente, demoraron a cuatro personas que intercambiaban lo que parecía ser estupefacientes. Los identificaron y constataron que entre sus prendas tenían envoltorios con cocaína y otros elementos vinculados a la venta. Procedieron al secuestro de 8 gramos de cocaína, la suma de $20.000 pesos y 5.000 guaraníes, recortes de polietileno, una balanza y un celular.

En la dependencia policial los cuatro demorados de 50, 30, 35 y 23 años fueron notificados de su aprehensión por la causa Supuesta Infracción a la Ley de Estupefacientes N° 23737 a disposición de la Fiscalía antidrogas en turno.

Relacionado