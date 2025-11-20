SAMEEP ASISTIÓ CON AGUA POTABLE A MÁS DE 400 FAMILIAS EN LA CHACRA 215

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Sameep llevó adelante un nuevo operativo de asistencia de agua potable en la zona sur de Resistencia, beneficiando a más de 400 familias de la Chacra 215. El despliegue se realizó a través de camiones cisterna del Departamento Logística, reforzando la presencia del Estado en un sector que aún no cuenta con extensión de red domiciliaria.

“Brindamos asistencia a toda la Chacra 215, donde las familias de esta zona no cuentan con extensión de red, ya que las viviendas entregadas durante la gestión anterior no poseen los servicios básicos”, explicó el coordinador de Zona I, Jonathan Roa. En ese sentido, sostuvo que “Sameep está abasteciendo dos veces por semana para garantizar agua potable; estas acciones dejan más que clara la mirada social que nos pide el gobernador Leandro Zdero y nuestro presidente Nicolás Diez”. Asimismo, remarcó que se continuará trabajando “para que esta gran barriada pueda regularizar su situación”.

El coordinador del Departamento de Logística, Marcelo Luque, valoró el esfuerzo logístico y operativo que se viene realizando en distintos puntos de la zona sur. “La semana pasada estuvimos en el barrio Carpincho Macho, ahora en la Chacra 215 y la próxima semana estaremos en el barrio Zampa”, informó.

Sameep hizo extensivo el agradecimiento al Ministerio de Seguridad de la provincia, encabezado por el Dr. Hugo Matkovich; al jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero; al personal de la Comisaría 5° y al Servicio de Investigaciones, por el acompañamiento brindado durante el operativo.

Servicio gratuito

La empresa recordó a la comunidad que el agua distribuida por los camiones oficiales de Sameep es totalmente gratuita y forma parte del servicio de asistencia a los vecinos. Todos los vehículos habilitados están identificados con el logo oficial.

Ante la presencia de transportes de agua no habilitados o intentos de cobro indebido, Sameep solicita a los usuarios que realicen la denuncia inmediata al 0800-444-0310.

