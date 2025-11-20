LANZAMIENTO DE LA SEGUNDA EDICIÓN DEL DESFILE “MODA AUTOR”

Por su parte, el intendente Pío Sander valoró el esfuerzo y la dedicación del equipo organizador, y destacó que se trata de un evento cultural muy importante y significativo, que crece año a año, se realza con nuevas propuestas y busca instalarse de manera definitiva en la agenda cultural de la ciudad como una cita imprescindible para la moda y el diseño local. Asimismo, extendió la invitación a toda la comunidad a participar de este gran evento que tendrá lugar el domingo 23, a las 20 horas.