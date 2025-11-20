LANZAMIENTO DE LA SEGUNDA EDICIÓN DEL DESFILE “MODA AUTOR”
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
En el marco de los festejos por el Día del Pueblo, se presentó la segunda edición del desfile Moda Autor, una propuesta que surge como espacio de expresión y acompañamiento al talento local. El evento es dirigido por el diseñador y estilista Ivhán Córdoba , quien presentará nuevas creaciones junto a modelos de nuestra localidad.
Esta iniciativa pretende consolidarse como un evento de relevancia, incorporando nuevas propuestas y trabajando sobre la identidad chaqueña, destacando el diseño, la creatividad y la producción local.
El desfile convocará a un numeroso público y busca potenciar la moda local con el acompañamiento de comercios y del Municipio. Además, formará parte de una jornada cultural más amplia que incluirá la presencia de artesanos, manualistas y emprendedores, quienes montarán una gran feria.
Por su parte, el intendente Pío Sander valoró el esfuerzo y la dedicación del equipo organizador, y destacó que se trata de un evento cultural muy importante y significativo, que crece año a año, se realza con nuevas propuestas y busca instalarse de manera definitiva en la agenda cultural de la ciudad como una cita imprescindible para la moda y el diseño local. Asimismo, extendió la invitación a toda la comunidad a participar de este gran evento que tendrá lugar el domingo 23, a las 20 horas.
Acompañaron esta conferencia el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes el secretario de Cultura y Turismo Ruben Romero.