«JUAN JOSÉ CASTELLI PARTICIPÓ DEL 29º ENCUENTRO DE MUNICIPIOS TURÍSTICOS EN BARILOCHE»

El evento se desarrolló en un clima de diálogo abierto y constructivo, permitiendo el intercambio de experiencias, la identificación de desafíos comunesy la generación de propuestas innovadoraspara potenciar el turismo en cada territorio. La apertura contó con la participación de autoridades del Emprotur, la Secretaría de Turismo, el Concejo Deliberante de San Carlos de Bariloche, el presidente de la Red Federal de Turismo, Lic. Pablo Sgubini, y el director ejecutivo del Consejo Federal de Turismo, Germán Bakker