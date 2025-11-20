«JUAN JOSÉ CASTELLI PARTICIPÓ DEL 29º ENCUENTRO DE MUNICIPIOS TURÍSTICOS EN BARILOCHE»
El intendente Pío Sander, junto al secretario de Cultura y Turismo, Rubén Romero, participaron del 29º Encuentro de Municipios Turísticos realizado en la ciudad de Bariloche los días 13 y 14 de noviembre. El encuentro reunió a representantes de 50 localidades de todo el país , además de autoridades gubernamentales, legislativas, actores del sector privado y referentes de la comunidad turística . Hubo una marcada participación de destinos patagónicos .
Entre las autoridades presentes se destacaron el intendente local Walter Cortés; el secretario de Turismo y presidente del Emprotur, Sergio Herrero; y el concejal y representante del Emprotur, Juan Pablo Ferrari .
El evento se desarrolló en un clima de diálogo abierto y constructivo , permitiendo el intercambio de experiencias , la identificación de desafíos comunes y la generación de propuestas innovadoras para potenciar el turismo en cada territorio. La apertura contó con la participación de autoridades del Emprotur, la Secretaría de Turismo, el Concejo Deliberante de San Carlos de Bariloche, el presidente de la Red Federal de Turismo, Lic. Pablo Sgubini, y el director ejecutivo del Consejo Federal de Turismo, Germán Bakker .
El 29° Encuentro de Municipios Turísticos fue declarado de interés municipal mediante la Resolución N° 745-PCM-25, distinción otorgada al presidente de la Red por el presidente del Concejo Municipal, Gerardo del Río.
Juan José Castelli dijo presente , fortaleciendo los lazos para el intercambio de información , experiencias y legislación que aportan especialmente los destinos consolidados. Desde la gestión municipal se entiende que el turismo es una actividad capaz de generar ingresos genuinos , impulsar la economía local y promover el desarrollo cultural y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales de la región.
El Consejo de Turismo de la Red Federal de Municipios estará integrado por 25 localidades de distintos puntos del país , incluyendo destinos consolidados, en desarrollo y emergentes. En este marco, Juan José Castelli formará parte del Consejo Nacional de Municipios Turísticos, fortaleciendo su posicionamiento en materia turística .
Como municipio emergente, Juan José Castelli recibió recientemente 5.000 turistas , lo que refleja un crecimiento sostenido y nuevas oportunidades para potenciar la actividad turística local