FERNANDO BURLANDO PIDIÓ LA DETENCIÓN DE JULIETA MAKINTACH TRAS SER DESTITUIDA COMO JUEZA

El abogado de Dalma y Gianinna Maradona presentó la solicitud ante el Juzgado de Garantías N°4 de San Isidro y advirtió que «la magnitud del daño producido imponen la detención preventiva como única medida eficaz».

En un documento presentado ante el Juzgado de Garantías N°4 de San Isidro, Burlando cuestionó el desempeño de Makintach durante el proceso por el fallecimiento de Maradona y advirtió que «la gravedad institucional del caso, el descaro de las conductas perpetradas en plena función y la magnitud del daño producido imponen la detención preventiva como única medida eficaz».

«Este jurado de enjuiciamiento resuelve por unanimidad de los miembros presentes destituir por las causales previstas en el artículo 21 de la ley 13.661 y modificatorias, a la Dr. Julieta Makintach, integrante del Tribunal en lo Criminal Nº2 del departamento judicial de San Isidro y subrogante del Tribunal en lo Criminal Nº3», leyó el Dr. Ulises Giménez.

El artículo 2 y 3 del veredicto decretó la inhabilitación de la ahora exmagistrada «para ocupar en adelante otro cargo judicial», como así también «imponer las costas a la magistrada acusada».