FERNANDO BURLANDO PIDIÓ LA DETENCIÓN DE JULIETA MAKINTACH TRAS SER DESTITUIDA COMO JUEZA

El abogado de Dalma y Gianinna Maradona presentó la solicitud ante el Juzgado de Garantías N°4 de San Isidro y advirtió que «la magnitud del daño producido imponen la detención preventiva como única medida eficaz».

Julieta Makintach fue destituida como jueza.

El abogado Fernando Burlando, quien representa a Dalma y Gianinna Maradona en la causa por la muerte de Diego Maradona, pidió que Julieta Makintach sea detenida después de que fuera destituida como jueza por el escándalo que desató tras haber participado de un documental sobre el juicio por el fallecimiento del astro, que luego fue anulado.

En un documento presentado ante el Juzgado de Garantías N°4 de San Isidro, Burlando cuestionó el desempeño de Makintach durante el proceso por el fallecimiento de Maradona y advirtió que «la gravedad institucional del caso, el descaro de las conductas perpetradas en plena función y la magnitud del daño producido imponen la detención preventiva como única medida eficaz».

«Cualquier medida menos gravosa -incluso las que subsidiariamente pedimos- sería insuficiente, porque Makintach ya demostró que vulnera límites funcionales, éticos, institucionales y legales sin el menor reparo», alertó en esta línea.

En tanto, argumentó que el comportamiento de la exjueza expuso «peligro cierto de fuga, peligro de entorpecimiento concreto, conducta grave orientada a influir en testigos y manipular prueba».

El Jurado de Enjuiciamiento destituyó el martes a Makintach por cometer irregularidades y haber participado en un documental sobre el juicio por la muerte de Maradona, que finalmente tuvo que ser anulado. También se la inhabilitó para volver a ocupar un cargo judicial.

La lectura de la sentencia se llevó a cabo en el Anexo de la Cámara de Senadores bonaerense, ubicado en las calles 7 y 49 de La Plata. Tanto el Colegio de Abogados de San Isidro como la Fiscalía habían solicitado su destitución. La defensa, en tanto, había pedido la jueza quede absuelta y que se acepte la renuncia presentada por Makintach.

«Este jurado de enjuiciamiento resuelve por unanimidad de los miembros presentes destituir por las causales previstas en el artículo 21 de la ley 13.661 y modificatorias, a la Dr. Julieta Makintach, integrante del Tribunal en lo Criminal Nº2 del departamento judicial de San Isidro y subrogante del Tribunal en lo Criminal Nº3», leyó el Dr. Ulises Giménez.

El artículo 2 y 3 del veredicto decretó la inhabilitación de la ahora exmagistrada «para ocupar en adelante otro cargo judicial», como así también «imponer las costas a la magistrada acusada».

