LAS GARCITAS DECOMISAN 25 KILOS DE CARNE NO APTA PARA EL CONSUMO HUMANO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La mercadería fue desnaturalizada e incinerada tras la inspección del personal especializado.

Esta mañana, personal del Departamento de Seguridad Rural General San Martín, en conjunto con la médica veterinaria y efectivos de la Comisaría local, llevó adelante un operativo de control en distintas carnicerías de la localidad. Con el objetivo de detectar productos cárnicos no aptos para el consumo humano.

Durante la inspección se recorrieron nueve comercios, atendidos por distintos ciudadanos, verificándose la correcta manipulación y conservación de los productos.

En una de las carnicerías, se procedió al secuestro de 25 kilos de carne de diferentes cortes por no cumplir con las condiciones sanitarias requeridas. Según lo establecido por la médica veterinaria, los alimentos fueron desnaturalizados e incinerados.

Finalmente, se labraron actas contravencionales a los propietarios de los comercios por infracción a la Ley Federal de Carnes N.º 22.375 conforme directiva de la Dirección de Ganadería de la Provincia.

Relacionado