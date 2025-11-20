EL INTENDENTE PÍO SANDER SE REUNIÓ CON LA NUEVA COMISIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

En una reunión informativa llevada adelante en la jornada de hoy, las autoridades municipales y la nueva conducción de la Cámara de Comercio abordaron temas de gran importancia para el sector. Entre ellos:

Con respecto al pago de tributos e impuestos municipales, el intendente informó que los contribuyentes pueden abonar mediante Unicobro en la caja habilitada en el municipio, y que también cuentan con la posibilidad de realizar pagos online a través de la plataforma de pagos. Asimismo, se comprometió a continuar avanzando en la simplificación del sistema de pagos para los comercios, con el objetivo de hacerlo más ágil y accesible.