EL INTENDENTE PÍO SANDER SE REUNIÓ CON LA NUEVA COMISIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO.
En una reunión informativa llevada adelante en la jornada de hoy, las autoridades municipales y la nueva conducción de la Cámara de Comercio abordaron temas de gran importancia para el sector. Entre ellos:
Ordenanza General Impositiva
Presentación de la nueva Comisión
Informe y funcionamiento del Centro de Transferencia de Carga y estacionamiento de camiones
Con respecto al pago de tributos e impuestos municipales, el intendente informó que los contribuyentes pueden abonar mediante Unicobro en la caja habilitada en el municipio, y que también cuentan con la posibilidad de realizar pagos online a través de la plataforma de pagos. Asimismo, se comprometió a continuar avanzando en la simplificación del sistema de pagos para los comercios, con el objetivo de hacerlo más ágil y accesible.
Durante el encuentro, también se analizaron aspectos vinculados al Centro de Transferencia de Carga, destacando que estos espacios buscan brindar un mejor servicio a la comunidad, evitando que camiones de gran porte permanezcan estacionados dentro del casco urbano, lo que representa un riesgo para la circulación.
Además, se remarcó el impacto que generan los camiones con exceso de carga, que deterioran la infraestructura vial urbana, y la importancia de estos centros como herramienta de control frente a comerciantes desleales que desarrollan su actividad de manera clandestina sin tributar.
Trabajo conjunto con el municipio
Ambas partes acordaron continuar trabajando de manera articulada para llevar adelante acciones que fortalezcan y favorezcan al comercio en general.
El presidente de la institución, Félix Guerrero, planteó la necesidad de que, a partir del ordenamiento urbano, la Cámara de Comercio cuente con un espacio físico adecuado para desarrollar actividades sociales, deportivas y recreativas, brindando mayor comodidad a sus asociados y a la comunidad.