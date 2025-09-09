SALUDO DEL INTENDENTE PÍO SANDER EN EL DÍA DEL AGRICULTOR

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Municipalidad de Juan José Castelli hace llegar un afectuoso saludo a todos los agricultores en su día.

A esas manos laboriosas y callosas que, día tras día, trabajan la tierra con esfuerzo y sacrificio, sembrando en silencio el fruto que luego alimenta a nuestra gente. 🌱

Quienes más que ustedes saben de sacrificios, enfrentando la sequía, las inundaciones y las heladas ❄️🌞💧. Muchas veces golpeados por la adversidad, pero aun así vuelven a comenzar con la esperanza de que el próximo año todo será mejor.

Bajo el sol abrazador o en medio de temporales interminables, el productor sigue adelante, con la fe puesta en que la tierra siempre devuelve a quien la cuida. 🌞🌧️🌿

El campo lo tiene todo, pero sin el trabajo incansable de hombres y mujeres agricultores, nada sería posible. Ustedes son el pilar fundamental en la economía de nuestra ciudad, de la provincia y del país. 🇦🇷

👏 ¡Gracias por hacer patria con su esfuerzo cotidiano!!

¡¡FELIZ DÍA DEL AGRICULTOR!!!

