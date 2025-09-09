LOS EMPRENDEDORES MOSTRARON INNOVACIÓN Y CALIDAD EN LA ISLA DEL CERRITO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La diversidad de propuestas fue el reflejo de la fuerza productiva chaqueña: desde oficios tradicionales como talabartería y textiles, hasta innovaciones como impresiones 3D, junto a la identidad gastronómica regional con alfajores y elaboraciones artesanales. Cada stand se convirtió en una vidriera del trabajo local, generando oportunidades de negocio y fortaleciendo la economía del territorio.

El Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, a través de la Subsecretaría de Emprendedurismo Urbano y Rural, acompañó este fin de semana, el 21° Torneo Internacional de Pesca del Dorado con Devolución, que sirvió de escenario para mostrar el talento y la creatividad de los emprendedores chaqueños.

En esta edición, más de 43 emprendedores de 10 localidades fueron seleccionados entre centenares preinscriptos para exhibir sus productos y servicios ante miles de visitantes.

La participación ministerial no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia de fortalecimiento del ecosistema emprendedor, que busca impulsar a quienes transforman ideas en proyectos sostenibles. El respaldo a los emprendedores no solo les permitió acceder a un público masivo, sino también consolidar redes, aprender de la experiencia y posicionar su producción en un evento de alcance nacional e internacional.

El éxito de esta acción se dio en un marco de colaboración institucional junto a organismos como el Instituto de Turismo del Chaco, el Instituto de Cultura, la Federación Chaqueña de Pesca Deportiva, la Municipalidad de Isla del Cerrito, Lotería Chaqueña y el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, entre otros.

Así, el Ministerio de la Producción demuestra que el acompañamiento al emprendedurismo chaqueño es una política activa que se materializa en espacios concretos de visibilidad y crecimiento. El Torneo Internacional de Pesca con Devolución fue, en este sentido, mucho más que un certamen deportivo: se transformó en el gran escenario donde el esfuerzo, la creatividad y el empuje de nuestros emprendedores fueron los verdaderos protagonistas.

