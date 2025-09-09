EL INTENDENTE PIO SANDER ACOMPAÑÓ LAS CELEBRACIONES POR EL DÍA DEL AGRICULTOR EN TRES ISLETAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El intendente de Juan José Castelli, Pio Sander, participó junto a otros jefes comunales de las celebraciones por el Día del Agricultor en la localidad de Tres Isletas, donde fueron recibidos por la intendenta Marcela Duarte.

La jornada incluyó una nueva edición del tradicional Campeonato de Fútbol y el Festival Folclórico, con la actuación de David Gómez, realizados en el Club Agricultores de Colonia Laleley, en el marco de esta fecha tan especial que reconoce el esfuerzo y la labor de quienes trabajan la tierra.

