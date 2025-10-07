SALUD DESTINA $5.300 MILLONES PARA GARANTIZAR LA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS Y DE ALTO COSTO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La inversión permitirá asegurar la continuidad de los tratamientos y la entrega de fármacos esenciales a pacientes pediátricos y adultos del Banco de Drogas hemato oncológicas.

El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Salud, anunció la apertura de una licitación pública por un monto de $5.300 millones, destinada a la compra de medicamentos oncológicos que serán distribuidos en hospitales de todo el territorio provincial.

La adquisición será gestionada a través de la Dirección General de Contrataciones Estratégicas de la Secretaría General de Gobernación, bajo un esquema de transparencia, eficiencia y planificación a largo plazo.

La medida busca garantizar la continuidad de los tratamientos oncológicos y mantener el abastecimiento sostenido de medicamentos esenciales durante un período de hasta tres años, asegurando la cobertura y el acompañamiento integral de los pacientes que forman parte del Banco de Drogas hemato oncológicas.

El ministro de Salud, Sergio Rodríguez, destacó que esta inversión “refleja la decisión política de fortalecer el sistema de salud y priorizar el acceso equitativo a tratamientos de alta complejidad”, en un contexto donde la atención oncológica requiere previsibilidad y gestión oportuna. El Gobierno provincial seguirá fortaleciendo la salud y reafirmando su compromiso con la calidad de vida de los chaqueños, consolidando una política sanitaria basada en la equidad, la planificación y el acompañamiento continuo.

