COMISARIA QUINTA CAPITAL DEMORAN A UN MENOR QUE TENIA UNA “TUMBERA”

Ocurrió esta tarde en Avenida Edison al 2400 aproximadamente, el joven tiene 13 años y fue entregado a su madre.

Pasadas las 18 los uniformados circulaban por la Avenida de mención cuando fueron advertidos por un vecino que este joven tenía en su poder el arma.

Inmediatamente los agentes demoraron al menor y secuestraron el arma, para trasladar a ambos a la comisaria jurisdiccional para continuar con los trámites pertinentes.

Finalmente, se hizo presente en la dependencia policial la mama del menor a quien le hicieron entrega del mismo y a su vez fue notificada en una causa por “Supuesta Infracción al Artículo 189° Bis” del Código Penal Argentino, todo ello conforme la Magistratura Actuante.

